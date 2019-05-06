رياضة | موعد مباريات الصعود للدوري الإنجليزي (حجازي Vs المحمدي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات الصعود للدوري الإنجليزي (حجازي Vs المحمدي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد مباريات الصعود للدوري الإنجليزي، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب في مباراتي ذهاب وإياب، ومن ثم مباراة نهائية ستقام على ملعب "ويمبلي".

وتشهد مباريات الصعود مواجهة مصرية خالصة بين أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش وستقام مباراة الذهاب بينهما يوم 11 من الشهر الجاري في ملعب "ذا هاوثرنز" ملعب وست، عبينما مباراة الإياب يوم 15على "فيلا بارك".

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أما المواجهة الثانية؛ سيلعب نادي ليدز يونايتد مع ديربي كاونتي الذي يقوده نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد، ويقام الذهاب يوم 11 من الشهر الجاري في ملعب ديربي كاونتي، فيما ستكون العودة يوم 14على ملعب"إيلاند رود" بمدينة ليدز.

وتمكن كلاً من؛ نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد من التأهل مباشرةً إلى الدوري الممتاز، بعد احتلال المركز الأول والثاني على الترتيب.

والجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستلعب على استاد "ويمبلي" في 27 مايو فيما يحصل الفائز على 170-200 مليون.