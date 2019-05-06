رياضة | اليورباليج تكبد بوجبا خسائر مالية كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليورباليج تكبد بوجبا خسائر مالية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم عن الخسارة المالية التي تكبدها الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فشل الشياطين الحمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويقول موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن بول بوجبا خسر أكثر من 2 مليون يورو كان سيحصل عليها من مانشستر يونايتد إذا تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل والاتفاق المبرم بين الطرفين في عقده كحافز إضافي.

وأشار الموقع إلى أن راتب بول بوجبا سيقلص بنسبة 25% بداية من الموسم المقبل بعد مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

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يذكر أن بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل صوب ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي لعدم مشاركة الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا.

ويريد يونايتد 150 مليون يورو لبيع بوجبا الذي انتقل لصفوف الفريق من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 120 مليون يورو.