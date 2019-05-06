رياضة | اعتقال 14 شخصا عقب مباراة بالبوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 14 شخصا عقب مباراة بالبوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت أعمال العنف التي أعقبت مباراة فرايبورج مع فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني لكرة القدم، عن وقوع عدة إصابات واعتقال عدد آخر من مثيري الشغب.

وذكرت الشرطة في فرايبورج اليوم الإثنين، أن أعمال العنف أدت إلى إصابة عدد من المشجعين بجانب اعتقال 14 شخصا.

وتربصت مجموعة من جماهير فرايبورج، بمجموعة من جماهير دوسلدورف أثناء توجهها لركوب الحافلة بعد المباراة مما أدى لتصاعد العنف بين الجانبين.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فرايبورج ودوسلدورف أمس الأحد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.