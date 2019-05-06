رياضة | نجم ريال مدريد يفتح باب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يفتح باب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد عن مصيره مع الفريق الملكي قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نجم ريال مدريد عن سعيه الرحيل عن الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي القادم ، مشيراً في الوقت نفسه إلى رغبته في الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده.

ومنح المدير الفني لفريق ريال مدريد لوكاس فاسكيز عدة فرص للمشاركة في الموسم الحالي بعد رحيل كريستيانو رونالدو وتراجع مستوى إيسكو وجاريث بيل وماركو أسينسيو.

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وخاض لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد 45 مباراة في جميع المسابقات، ولم يسجل سوى 4 أهداف فقط.

وكشفت تقرير إسبانية عن دخول لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد ضمن الثورة التي يقودها الفرنسي زين الدين زيدان للتغيير داخل قلعة الملكي في الموسم الجديد مما يعني رحيله لأن حظوظه بالمشاركة ستصبح شبه معدومة في الموسم المقبل.

ويرتبط لوكاس فاسكيز بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2021، لكن صحيفة ماركا ادعت أن زين الدين زيدان قد يتخلى عن خدماته لتمويل صفقات أخرى.