رياضة | توتي: اسألوا كونتي عن تدريب روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتي: اسألوا كونتي عن تدريب روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف فرانشيسكو توتي أسطورة روما أنه في حالة من الغموض بشأن ما إذا كان أنطونيو كونتي سيصبح المدرب القادم لفريق العاصمة الإيطالية أم لا.

روما من بين أبرز المرشحين للتوقيع مع كونتي ، ومن المقرر أن يعود مدرب يوفنتوس السابق وتشيلسي إلى كرة القدم الموسم المقبل.

أجاب قائد فريق جيالوروسي الذي تحول إلى المدير بكل بساطة عن التعاقد مع كونتي: اسأله عما إذا كان سيأتي.

كما تم ربط ميلان وإنتر ويوفنتوس مع المدرب البالغ من العمر 49 عامًا ، بينما يعتقد أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ينظران إليه.