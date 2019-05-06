رياضة | الريان القطري يفاوض جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريان القطري يفاوض جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الريان القطري في خط المفاوضات مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد المدرب تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وقاد جروس الزمالك للوصول إلى المباراة النهائية للكونفدرالية الافريقية ومواجهة فريق نهضة بركان المغربي.

ويمتلك جروس في جعبته عدة عروض حاليًا سواء من سويسرا أو المملكة العربية السعودية وبالتحديد من فريق أهلي جدة السعودي لكن المدرب لم يحسم موقفه بعد.