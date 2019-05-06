رياضة | الـ 50% تُقرب ريال مدريد من حسم كبري صفقاته

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تعادل نادي مانشستر يونايتد مع منافسه هدرسفيلد إيجابياً 1-1 مساء أمس الأحد في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز ليفقد الشياطين آمالهم في التواجد بدوري أبطال أوروبا النخسة الماضية.

ولا يزال مستقبل بول بوجبا مع الشياطين غامضاً بشكل كبير وسط اهتمام من الفرنسي زين الدين زيدان بضم اللاعب لصفوف ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية منذ فترة أن عقود بعض نجوم فريق مانشستر يونايتد تنص على انخفاض قيمة راتب كل لاعبٍ منهم بما يعادل 25%، في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

فيما شهدت الفترة الأخيرة توتر علاقة بوجبا مع جماهير مانشستر يونايتد وهو الأمر الذي قد يدفع اللاعب للرحيل في الصيف المقبل وأيضاً بعد انخفاض مستواه بشكل ملحوظ.