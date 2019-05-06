رياضة | أشرف صبحي يبحث مع سفير بوروندي تبادل الخبرات الشبابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يبحث مع سفير بوروندي تبادل الخبرات الشبابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالحاج سليمان موسي السفير البوروندي بالقاهرة بديوان الوزارة الموافق 6 مايو 2019.

و رحب صبحي بالسفير البوروندي وهنأه بحلول شهر رمضان المعظم، وتقدم صبحي بالشكر للسفير سليمان موسي علي اختيار مصر شريكا لها في تنفيذ البرنامج لتبادل الخبرات الشبابية بين البلدين، مؤكدا ان هذا الامر جاء نتيجة جهود الدولة في النهوض بالشباب وتغيير الفكر القديم واتباع اساليب جديدة تواكب الوضع الراهن.

وأضاف انه خلال مقابلته مع السيد وزير الشباب والرياضة البوروندي بشرم الشيخ كان هناك الكثير من وجهات النظر والرؤى التي تم الاتفاق عليها معا، كما انه يسعد الجانب المصري تبادل الخبرات الشبابية مع الجانب البوروندي.

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أعرب موسي عن سعادته بمقابلة صبحي، واكد ان وزارة الشباب والرياضة في بوروندي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصدد تنفيذ برنامج لتنمية الشباب والعمل على تبادل الخبرات مع الدول الافريقية الأخرى.

حيث تم ترشيح عدة دول افريقية هي "مصر – جنوب افريقيا – المغرب – تونس – السنغال" ولكنه تم الاتفاق على مصر من وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي لما لدي مصر من خبرات كبيرة، كما ان مصر في المرحلة الحالية تعمل على نهضة كبيرة لدي الشباب المصري وتوعيتهم.

ولذلك تم الاتفاق على مصر لأنها لديها الكثير من الخبرات والذي بدوره سيعود بالفائدة على إنجاح البرنامج وتطويره لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن المقرر أن يتم البدء في البرنامج خلال شهر يونيو المقبل.