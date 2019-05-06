رياضة | بتروجت يخطط لضم حسام باولو وصلاح أمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يخطط لضم حسام باولو وصلاح أمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي بتروجت برئاسة المحاسب أحمد فهيم، في مفاوضات جادة مع الثنائي حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، وصلاح أمين لاعب النجوم إف سي، للحصول على خدماتهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي رغبة إدارة النادي في الحصول على خدمات الثنائي المخضرم، بناء على طلب من محمد عودة المدير الفني، لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الجديد.

وأبدى الثنائي موافقتهما المبدئية على الرحيل للفريق البترولي، خاصة بعد اقتراب هبوط أنديتهم القسم الثاني، إلا أنهم أرجأوا المفاوضات حتى نهاية الموسم.

ويستعد بتروجت لمواجهة طلائع الجيش، مساء السبت المقبل على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري المصري الممتاز.