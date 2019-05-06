رياضة | رمضانيات_ كروية (1) .. الصائمون عن التهديف في الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_ كروية (1) .. الصائمون عن التهديف في الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل سواء على مستوي البطولات أو اللاعبين القدامي، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الأولي من "رمضانيات كروية" أبرز الصائمون عن التهديف في الكرة المصرية، نستعرض خلالها عدد من المهاجمين الذين يخاصمون الشباك منذ فترة طويلة، سواء بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم في المباريات، أو بسبب تراجع مستواهم الفني وسوء الحظ الذي يحالفهم في الفترة الأخيرة.

1- باسم مرسي:

تحول مهاجم الزمالك باسم مرسي من أحد أبرز الهدافين بالكرة المصرية في السنوات الأخيرة، إلي أبرز الصائمين عن التهديف حاليًا، حيث خاض "باسم" تجربة احترافية قصيرة في الدوري اليوناني عاد بعدها إلي مصر وانضم لصفوف فريق سموحة على سبيل الإعارة لكنه لم يشارك سوي في 6 مباريات فقط، قبل أن يصطدم مع حسام حسن مدرب الفريق ويتم تجميده حتي نهاية إعارته، وكان آخر أهدافه بقميص الزمالك في شباك الاتحاد في أبريل 2018 أي منذ عام تقريبًا.

2- أحمد عيد عبد الملك:

أحمد عيد مهاجم الزمالك السابق والجونة الحالي، وثاني أكثر الهدافين في الجيل الحالي لبطولة الدوري الممتاز برصيد 82 هدفًا بعد عبد الله السعيد صاحب الـ90 هدف، يعاني أيضًا من الصيام عن التهديف منذ فترة طويلة، خاض 16 مباراة مع الفريق الساحلي هذا الموسم ولم يسجل سوي هدف واحد في شباك بتروجيت يوم 22 سبتمبر الماضي، ولم يسجل أي أهداف بعد هذا التاريخ.

3- محمد شريف:

انضم لصفوف الأهلي قادمًا من وادي دجلة، واحد من المهاجمين الشباب المميزين بالكرة المصرية يمتلك قدرات تهديفية وهجومية عالية لكنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر، مما أبعده عن هوايته المفضلة في هز الشباك، ويرجع آخر أهدافه إلي 10 أكتوبر 2018 عندما سجل هدفين في فوز الأهلي على الترسانة 3-2 بكأس مصر.

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4- أحمد رؤوف:

تضم قائمة الصائمين عن التهديف بالكرة المصرية أحمد رؤوف مهاجم الأهلي السابق والانتاج الحربي الحالي، ولعب "رؤوف" بقميص فريقين بالموسم الحالي بتروجيت والانتاج الحربي، وخاض 21 مباراة ولم يسجل سوي 4 أهداف، آخرها كان في شباك الجزيرة بكأس مصر 18 ديسمبر 2018 ولم يسجل أي أهداف بعدها.

5- عرفة السيد:

يعاني عرفة السيد أحد المهاجمين البارزين بالدوري المصري في السنوات الأخيرة من الصيام التهديفي لكنه مجبرًا على ذلك بسبب غيابه عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة، ويلعب "عرفة" في صفوف إنبي وشارك في 5 مباريات وسجل هدف وحيد في شباك سموحة في 14 أغسطس 2018، وغاب بعدها بسبب الإصابة.

6- أحمد عبد الظاهر:

مهاجم الأهلي وانبي السابق وهداف الدوري الممتاز موسم 2010-2011، يعاني من الصيام التهديفي أيضًا، ويلعب "عبد الظاهر" في صفوف حرس الحدود وشارك في مباراتين فقط هذا الموسم حيث يغيب بسبب الإصابة، وكان آخر أهدافه بقميص المقاصة الموسم الماضي في شباك فريق النصر بتاريخ 19 مارس 2018.

7- دودو الجباس:

من الصائمين عن التهديف بالكرة المصرية أيضًا دودو الجباس مهاجم ليرس البلجيكي السابق ووادي دجلة الحالي، حيث لم يهز الشباك منذ هدفه في شباك الإسماعيلي بالجولة الـ13 بالدوري الممتاز والتي جمعتهما يوم 7 نوفمبر 2018، وخاض "الجباس" 18 مباراة مع الفريق الدجلاوي هذا الموسم لم يسجل سوي هدفه في الدراويش.