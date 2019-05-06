رياضة | كلوب يحسم موقف صلاح من مباراة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحسم موقف صلاح من مباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف المصري محمد صلاح، من المشاركة ضد برشلونة الإسباني غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الانفيلد.

وقال كلوب في تصريح لراديو كتالونيا :"محمد صلاح لن يشارك ضد برشلونة غدا بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي(3-2) في الجولة الـ37 من البريميرليج|.

وكان برشلونة فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو.