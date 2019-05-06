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رياضة | كلوب يحسم موقف صلاح من مباراة برشلونة

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حسم يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، موقف المصري محمد صلاح، من المشاركة ضد برشلونة الإسباني غدا في إياب نصف نهائي على ملعب الانفيلد.

وقال كلوب في تصريح لراديو كتالونيا :"محمد صلاح لن يشارك ضد برشلونة غدا بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي(3-2) في الجولة الـ37 من البريميرليج|.

وكان برشلونة فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو.

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