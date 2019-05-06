رياضة | الهلال السعودي يفاوض "المغرور" لتدريبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يفاوض "المغرور" لتدريبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مجلس إدارة نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع مدرب عالمي للفريق عقب إقالة ماميتش.

وقرر النادي السعودي تعيين شاموسكا بشكل مؤقت لقيادة الفريق فنياً لحين التعاقد مع مدرب عالمي قوي.

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وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الهلال السعودي ترغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكشفت التقارير عن سعى الهلال السعودي تقديم عرض رسمي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق الأول بعد رحيل ماميتش.

ويترقب حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، رد المدرب البرتغالي على عرض الهلال، لحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد للفريق.