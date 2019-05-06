رياضة | الكشف عن موقف ساسي من المشاركة بنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف ساسي من المشاركة بنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط من المشاركة في نهائي الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وأكد المصدر أن اللاعب من الصعب أن يلحق باللقاء لعدم تماثله للشفاء حتى الآن وخضوعه لبرنامج علاجي في الوقت الحالي وبداية مشاركته في تدريبات الكرة بعد 9 أيام.

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وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 مايو الجاري في المغرب على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعدها بأسبوع في برج العرب.

وكان فرجاني قد تعرض للإصابة في مواجهة حسنية أغادير بإياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية وخرج مصابًا في الشوط الأول قبل أن يخضع لعملية جراحية في تونس.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي الكونفدرالية بعد تجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية.