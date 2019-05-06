رياضة | الاتحاد يخطط لتجديد عقد سيسيه والزمالك يرحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يخطط لتجديد عقد سيسيه والزمالك يرحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو الاتحاد السكندري في خط المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك لتجديد عقد رزاق سيسيه لاعب الفريق مع نهاية الموسم الجاري وبعد انتهاء فترة الإعارة.

وتنتهي إعارة سيسيه للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الاتحاد في مد إعارة سيسيه والاستفادة من خدماته لأطول فترة مع الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الجاري.

وتتجه النية لدى إدارة الزمالك بالموافقة على مد إعارة سيسيه لعدم الحاجة إليه وزحمة الأجانب بين صفوف الفريق في ظل تواجد الرباعي حمدي النقاز وفرجاني ساسي وحميد أحداد وخالد بوطيب.