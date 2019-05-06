رياضة | طفرة بملعب غزل المحلة والجماهير تطالب بإستضافة مباريات كأس مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفرة بملعب غزل المحلة والجماهير تطالب بإستضافة مباريات كأس مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد استاد غزل المحلة، تزويد الملعب بكاميرات مراقبة من الداخل والخاج، لأول مرة في تاريخ الإستاد.

وعلم الخليج 365 الرياضي بأنه سوف يتم تزويد الملعب بأجهزة إنذار حريق أحدث تقنية، وسيتم تركيبها خلال شهر رمضان، ليصبح ملعب غزل المحلة أحد الملاعب الكبري المؤمنة المزودة بأحدث الأجهزة الحديثة وعلي أتم الإستعداد لإستضافة مبارايات الموسم المقبل.

وطالب بعض جماهير المحلة في حديث مع الخليج 365 الرياضي من اتحاد الكرة بإقامة مباريات كأس مصر علي ملعب غزل المحلة أو أي مباريات مهمة أخري.

ووجهت الجماهير الشكر لكل من أبراهيم صادق رئيس مجلس الأدارة، وأحمد أبو العزم المدير المالي للشركة، ومحمد فايد مدير استاد غزل المحلة.