انت الان تتابع حارس نيوكاسل يكشف عن ذعره بسبب إصابة صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
محمد صلاح
تحدث حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا عن اصطدامه بنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تسبب في إصابته في الرأس ليخرج من مباراة ليفربول ونيوكاسل مصابًا، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة للريدز، وانفراده بصدارة هدافي الدوري برصيد 22 هدفًا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بموقعة برشلونة الإسباني غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشار الحارس السلوفاكي إلى شعوره بالفزع عند رؤية صلاح ساقطًا على الأرض لا يتحرك، وما زاد من فزعه هو عدم رد صلاح على مدافع نيوكاسل فابيان شار عندما ذهب للاطمئنان عليه.
وقال دوبرافكا حسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية: "لا أعرف ما إذا كان صلاح قد فقد وعيه لخمس أو ست ثوان، فابيان توجه للاطمئنان عليه، ولكن صلاح لم يجب، في تلك اللحظة شعرت بالفزع". وأضاف السلوفاكي: "بعد دقيقة بدأ صلاح في الرد، شعرت بالأسف من أجله ولكني كنت أركز فقط مع الكرة، فهناك أوقات لا تتمكن فيها
وأضاف السلوفاكي: "بعد دقيقة بدأ صلاح في الرد، شعرت بالأسف من أجله ولكني كنت أركز فقط مع الكرة، فهناك أوقات لا تتمكن فيها من مشاهدة كل شيء، فلم أصدم صلاح بيدي ولم ألكمه، فربما اصطدم بوركي فقط".
وتابع: "لم أكن أعرف من المسؤول عن سقوطه، ولكني توجهت للاعتذار إليه، فلم أكن أحاول إصابته، أنا لست هذا الشخص".
يذكر أن ليفربول حسم مباراة نيوكاسل بنتيجة 3-2، ليستعيد صدارة الدوري من جديد بانتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم الإثنين.
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