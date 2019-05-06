انت الان تتابع 10 مقولات لا تُنسى للمايسترو صالح سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
صالح سليم
تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل صالح سليم، أحد أهم رموز الكرة المصرية والنادي الأهلي، الذي رحل في السادس من مايو عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما، حقق خلالها مع المارد الأحمر 11 بطولة دوري، وبطولة كأس مصر 8 مرات، وسجل 101 هدف في حياته الكروية، منها 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفا أحرزها مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس، كما حقق إنجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي، في مباراة أحرز فيها الأهلي ثمانية أهداف.
وفي ما يلي نستعرض 10 مقولات لا تنسى للمايسترو: 1- النادي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. 2- المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات يجب ألا تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة. 3- الأهلي فوق الجميع. 4- أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي. 5- الأهلي أعور وسط عميان. 6- الأهلي هو حياتي
1- النادي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه.
2- المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات يجب ألا تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة.
3- الأهلي فوق الجميع.
4- أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي.
5- الأهلي أعور وسط عميان.
6- الأهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ دخلته وعمري 14 عاما، والتقيت فيه مع أستاذي ومعلمي مختار التتش.
7- لو مبارك مصمم على أن الأهلي يلعب قدام الزمالك ياخد 11 موظفا من الرئاسة يلعبوا الماتش.
8- مافيش لاعب يوصل للعب الكرة في الأهلي غير لما يكون بيحب الكرة.
9- ماذا يساوى صالح سليم إلا لأنه سيتحدث عن الأهلي!
10- أنا عايز مصلحة النادي وإحنا خدام الحكام.
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