داني ألفيس.. ملك البطولات وعاشق الدراجات النارية

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زي النهارده من 36 سنة وُلد ألفيس في مدينة جوازيرو لأسرة فقيرة، حيث يعمل والده في الزراعة، وبدأ شغفه بالكرة منذ صغره، إذ كان يلعب مع أصدقائه إلى جانب مساعدة أسرته في العمل

تعرض لمواقف عنصرية في الدوري الإسباني بعد أن ألقى له أحد المشجعين موزة في الملعب، لكنه تعامل مع الموضوع بسخرية، وأخذها ليتناول جزءا منها، ولديه وشم على كاحله للشخصيتين الكرتونيتين تويتي والقط سيلفستر، ويعشق الدراجات النارية. يقول: «عندما أكون خارج كرة القدم أفضّل الهدوء والبقاء في المنزل، والاستمتاع مع أسرتي. إننا -لاعبي الكرة- نسافر كثيرا؛ لذا عندما لا أكون مسافرا، أستمتع بالبقاء في المنزل». هكذا يتحدث النجم البرازيلي دانييل ألفيس دا سيلفا، الذي يحتفل اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ36.

ولد داني ألفيس في 6 مايو عام 1983 في مدينة جوازيرو في البرازيل لأسرة فقيرة، حيث يعمل والده في الزراعة. بدأ شغفه بالكرة منذ صغره، إذ كان يلعب مع أصدقائه إلى جانب مساعدة أسرته في العمل. بدأ داني ألفيس مشواره مع نادي باهيا في مباراة ضد نادي بارانا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفاز 3-0، وتمكن من صنع

ولد داني ألفيس في 6 مايو عام 1983 في مدينة جوازيرو في البرازيل لأسرة فقيرة، حيث يعمل والده في الزراعة. بدأ شغفه بالكرة منذ صغره، إذ كان يلعب مع أصدقائه إلى جانب مساعدة أسرته في العمل. بدأ داني ألفيس مشواره مع نادي باهيا في مباراة ضد نادي بارانا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفاز 3-0، وتمكن من صنع هدفين وحصل على ركلة جزاء سجلها لاعب آخر، وشرع المدرب إيفاريستو دي ماسيدو في إعطائه مكانا في الفريق ابتداءً من ذلك الحين فصاعدًا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى النادي الإسباني إشبيلية، في الانتقالات الشتوية 2002. إشبيلية

بعد موسم 2002-03، سافر ألفيس للعب في بطولة كأس العالم للشباب 2003، وحاز إعجاب الكثيرين، كما فازت البرازيل بالبطولة، وكان من بين أفضل 3 لاعبين خلالها، وبعد ذلك قدم إشبيلية عرضا لانتقاله بشكل دائم. إشبيليةبعد موسم 2002-03، سافر ألفيس للعب في بطولة كأس العالم للشباب 2003، وحاز إعجاب الكثيرين، كما فازت البرازيل بالبطولة، وكان من بين أفضل 3 لاعبين خلالها، وبعد ذلك قدم إشبيلية عرضا لانتقاله بشكل دائم. وحصل في 2005 على الجنسية الإسبانية، ليسمح له بتجاوز أي قيود بشأن عدد المباريات خارج الاتحاد الأوروبي، وإعفائه عند الحاجة إلى تصريح عمل للعب في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي يونيو 2006 وافق نادي إشبيلية على بيع ألفيس لليفربول، لكن ليفربول لم يتمكن من دفع السعر الذي طلبه إشبيلية الذي كان تقريبا 8 ملايين يورو، ليوقع عقدا جديدًا مع الفريق الأندلسي، يمتد إلى عام 2012، بعد أن حقق نجاحا في موسم 2006- 07، إذ لعب 47 مباراة وسجل خمسة أهداف، علاوة على الفوز بكأس السوبر الأوروبي. وبعد تصريحات كثيرة للعديد من الصحف والقنوات؛ مثل "قناة سبورت تي في- صحيفة ماركا الإسبانية- قناة أنتينا 3" برغبته في ترك إشبيلية، أتت حرب كلامية بين الجمهور وألفيس ورئيس إشبيلية، ثم أتت وفاة زميله في الفريق أنطونيو بويرتا، ليقرر البقاء مع إشبيلية بعد المصالحة مع رئيسه. برشلونة في يوليو 2008، انضم ألفيس لبرشلونة مغادرًا إشبيلية وهو يبكي، وقال إنه جاء لإشبيلية ولدا وغادر رجلا، وبعد ذلك انفجر في البكاء في المؤتمر الصحفي، وكانت قيمة عقده 23 مليون يورو، مع نحو 7 ملايين ترتبط بأدائه خلال المواسم التي سيقضيها مع برشلونة، ما يجعله أغلى مدافع في العالم، وثالث أغلى لاعب ينتقل إلى برشلونة، وبلغت مدة العقد 4 سنوات، والذي يتضمن شرطًا جزائيا بلغ 90 مليون يورو. ولعب ألفيس أول مباراة أوروبية لبرشلونة ضد فيسلا كراكوف البولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2008-09 في أغسطس 2008، ولعب في الدوري الإسباني في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام مضيفه نومانسيا. يوفنتوس

وأعلن يوفنتوس يوم 27 يونيو 2016، ضمه دانييل ألفيس بموجب عقد، مدته سنتان قابلتان للتمديد إلى 3 سنوات، ليلعب ألفيس أول مباراة رسمية له مع اليوفي يوم 20 أغسطس في الدوري ضد فيورنتينا، وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1، ويوم 21 سبتمبر 2016، سجل داني أول هدف له مع يوفنتوس، وذلك في مباراة في الدوري ضد كالياري انتهت بنتيجة 4-0.باريس سان جيرمان

وفي يوم 12 يوليو 2017، أعلن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان عن قدوم اللاعب البرازيلي داني ألفيس لعاصمة الأنوار باريس، حيث وقع هناك عقدًا مع الفريق الفرنسي، مدته سنتان، وقد تم منحه الرقم 32. مسيرته الدولية يوفنتوسوأعلن يوفنتوس يوم 27 يونيو 2016، ضمه دانييل ألفيس بموجب عقد، مدته سنتان قابلتان للتمديد إلى 3 سنوات، ليلعب ألفيس أول مباراة رسمية له مع اليوفي يوم 20 أغسطس في الدوري ضد فيورنتينا، وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1، ويوم 21 سبتمبر 2016، سجل داني أول هدف له مع يوفنتوس، وذلك في مباراة في الدوري ضد كالياري انتهت بنتيجة 4-0.باريس سان جيرمانوفي يوم 12 يوليو 2017، أعلن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان عن قدوم اللاعب البرازيلي داني ألفيس لعاصمة الأنوار باريس، حيث وقع هناك عقدًا مع الفريق الفرنسي، مدته سنتان، وقد تم منحه الرقم 32. مسيرته الدولية كانت أول مباراة لألفيس مع البرازيل هي مباراة ودية غير رسمية ضد نادي الكويت في 7 أكتوبر 2006، وظهر فيها كلاعب بديل، وبعد ثلاثة أيام لعب أول مباراة دولية له في مباراة ودية ضد الإكوادور، وتم ضمه في تشكيلة المنتخب البرازيلي لكأس أمريكا الجنوبية 2007 (كوبا أمريكا) ولعب أربع مباريات في البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث إنه صنع وسجل في الفوز 3-0. وعلى الرغم من كونه أغلى ظهير أيمن في التاريخ، كان غير قادر على اللعب بشكل منتظم مع المنتخب بسبب اختيار مايكون للعب في مكانه، وكان ألفيس في دكة الاحتياط خلال كأس القارات 2009 نصف النهائي ضد جنوب إفريقيا قبل أن يدخل ويسجل هدف الفوز من ركلة حرة. الألقاب

- باهيا

كامبيناتو دو نورديستي (مرتين): 2001 ،2002 الألقاب- باهياكامبيناتو دو نورديستي (مرتين): 2001 ،2002 كامبيناتو بايانو (مرة): 2001 - إشبيلية

كأس الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2005–06، 2006–07 - إشبيليةكأس الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2005–06، 2006–07 كأس السوبر الأوروبي (مرة): 2006 Advertisements كأس ملك إسبانيا (مرة): 2007 كأس السوبر الإسباني (مرة): 2007 - برشلونة

الدوري الإسباني (6 مرات): 2008-09، 2009-01، 2010-11، 2012-13، 2014-15، 2015-16. - برشلونةالدوري الإسباني (6 مرات): 2008-09، 2009-01، 2010-11، 2012-13، 2014-15، 2015-16. كأس ملك إسبانيا (4 مرات): 2008-09، 2011-12، 2014-2015، 2015-2016. كأس السوبر الإسباني (4 مرات): 2009، 2010، 2011، 2013. دوري أبطال أوروبا (3 مرات): 2008-09، 2010-11، 2014-15. كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): 2009، 2011، 2015. - يوفنتوس

- يوفنتوس الدوري الإيطالي (1): 2016-17. كأس إيطاليا (1): 2016-17. - باريس سان جيرمان

كأس الأبطال الفرنسي (1): 2017 - باريس سان جيرمانكأس الأبطال الفرنسي (1): 2017 الدوري الفرنسي (1): 2017-18، 2018-19. كأس فرنسا (1): 2017-18. كأس الرابطة الفرنسية (1): 2017-18. - البرازيل

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (مرة): 2003 - البرازيلكأس العالم للشباب تحت 20 سنة (مرة): 2003 كوبا أمريكا (مرة): 2007 كأس العالم للقارات (مرتين): 2009، 2013 ألقاب فردية

أفضل لاعب في كأس الاتحاد الأوروبي (مرة): 2006 ألقاب فرديةأفضل لاعب في كأس الاتحاد الأوروبي (مرة): 2006 أفضل لاعب في كأس السوبر الأوروبي (مرة): 2006 فريق السنة من الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2007، 2009 أفضل مدافع في الدوري الإسباني (مرة): 2009



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