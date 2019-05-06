انت الان تتابع ميدو عن طرد جنش: الحكم أراد ذبح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

جنش

علق أحمد حسام (ميدو) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على طرد حارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم (جنش) في مباراة أمس أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يرى أن الحكم أراد أن يذبح الفريق بهذا القرار، وكتب «ميدو» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش.. صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج أبدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد أقرب للكرة.. مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه».

وطلب أحمد ميدو من إدارة نادى الزمالك أن تقدم تظلما ضد حكم المباراة بسبب طرد جنش، خاصة لأنه يراه طردا ظالما للحارس، ويجب مشاركته فى نهائى البطولة، وكتب: "يجب أن يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش.. يجب أن يشارك في النهائي.. قرار ظالم من حكم ظالم". الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش..صحيح جنش مستفز لكن

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