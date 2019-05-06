الزمالك يكسر العقدة.. وجنش يبحث عن معادلة رقم الحضري

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ضرب أبناء ميت عقبة موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة القارية، بعد أن تأهل الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

أطاح فريق الزمالك، بمضيفه النجم الساحلي التونسي من المربع الذهبي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن فرض التعادل السلبي على اللقاء الذي جمعهما، بالملعب الأولمبي في سوسة، ضمن جولة الإياب من نصف النهائي، وتأهل الزمالك لأول مرة إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، الأحد الماضي، وضرب أبناء ميت عقبة موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة القارية، بعد أن تأهل الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه، كاسرا عقدة ملعب سوسة التي لازمته في السنوات الأخيرة، وتعادل الزمالك سلبيا مع النجم للمرة الأولى في ملعب سوسة، بعد أن خاض هناك 3 مباريات خسرها جميعا. وكانت المرة الأولى في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 1999 وخسر الزمالك 0/ 2، والمرة الثانية

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه، كاسرا عقدة ملعب سوسة التي لازمته في السنوات الأخيرة، وتعادل الزمالك سلبيا مع النجم للمرة الأولى في ملعب سوسة، بعد أن خاض هناك 3 مباريات خسرها جميعا. وكانت المرة الأولى في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 1999 وخسر الزمالك 0/ 2، والمرة الثانية كانت في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، وانهزم الأبيض 1/2، أما المرة الثالثة فكانت في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية 2015، وخسر الزمالك 1/ 5. لتكون المباراة الرابعة بمثابة فك العقدة للزمالك على ملعب سوسة وبشكل خاص أمام النجم من خلال تجنب الخسارة والتأهل في نفس الوقت لنهائي الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه. الزمالك يضاعف مكافأة التأهل

وقرر مجلس إدارة الزمالك مضاعفة المكافآت المالية للاعبين بعد التأهل إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وقرر مجلس القلعة البيضاء مضاعفة المكافآت لتصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب، بسبب المجهود الكبير والرجولي من جانب اللاعبين. وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، وأمير عزمي مجاهد المدرب المعاون، مضاعفة المكافآت وهنأهم على ما قدموه في اللقاء والوصول إلى النهائي.



خسارة فادحة الزمالك يضاعف مكافأة التأهلوقرر مجلس إدارة الزمالك مضاعفة المكافآت المالية للاعبين بعد التأهل إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وقرر مجلس القلعة البيضاء مضاعفة المكافآت لتصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب، بسبب المجهود الكبير والرجولي من جانب اللاعبين. وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، وأمير عزمي مجاهد المدرب المعاون، مضاعفة المكافآت وهنأهم على ما قدموه في اللقاء والوصول إلى النهائي.خسارة فادحة وتلقى الزمالك ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب حارسه الأساسي محمود جنش، للإيقاف، عن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان في المغرب، وجاء ذلك بعد تعرض جنش للطرد، خلال التعادل السلبي على ملعب النجم الساحلي. Advertisements كان الحكم قد رفع البطاقة الصفراء لجنش، متهما إياه بادعاء الإصابة، بعدما سقط الحارس طويلا على الأرض، عقب إحدى الكرات المشتركة، فيما بدا كأنه تعرض للإغماء، ودفع هذا الأمر الجهاز الفني للزمالك، لمطالبة الحارس البديل عماد السيد بإجراء الإحماء، تمهيدا للنزول. لكن جنش رفض الخروج من المباراة، وأصر على استكمال اللعب، بعد نحو 6 دقائق من توقف اللقاء، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أخرج الحكم بطاقة صفراء أخرى لجنش، ثم الحمراء، بدعوى لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليقف المهاجم عمر السعيد في المرمى بدلًا منه، حيث كان الزمالك قد استنفد جميع تبديلاته. وبذلك، سيحمي عرين الزمالك في الذهاب أمام نهضة بركان، حارسه البديل، عماد السيد، فيما يُنتظر أن يعود جنش في مباراة الإياب بمصر. جنش يبحث عن معادلة رقم الحضري جنش يبحث عن معادلة رقم الحضري وواصل محمود عبد الرحيم "جنش"، الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي، بمشوار الفريق بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وبات جنش أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في مباريات متتالية على مدى تاريخ مشاركات الأندية المصرية في المسابقات القارية. وكان حارس الزمالك قد حطم رقم شريف إكرامي (5 مباريات)، عقب حفاظه على نظافة شباكه في مواجهة النجم الساحلي التونسي بذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية بملعب برج العرب. وبإمكان جنش معادلة رقم قياسي جديد، وذلك خلال مشاركته في إياب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة البركان المغربي، حيث حقق الحارس 9 مباريات بشباك نظيفة، خلال مشواره مع الزمالك بالكونفيدرالية في النسخة الحالية، بفارق "كلين شيت" وحيد عن الرقم القياسي لعصام الحضري الذي حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات خلال مشاركته مع الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2005، وفي نسخة 2007 أيضا.

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