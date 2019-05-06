الان تتابع أبطال آسيا: الوحدة بحاجة لنقطة والاتحاد لثلاث لبلوغ ثمن النهائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يحتاج الوحدة الاماراتي لنقطة والاتحاد السعودي إلى ثلاث لبلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف الأول لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني، ويحل الثاني ضيفا على الريان القطري الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر الوحدة الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الاتحاد، و5 نقاط عن لوكوموتيف الثالث، في حين يتذيل الريان المجموعة بثلاث نقاط.

في المباراة الأولى يسعى الوحدة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من لوكوموتيف طشقند وحجز بطاقته إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ 12 عاما.

ومنذ تأهله الى ثمن النهائي عام 2007، فشل الوحدة في تكرار ذلك في ست نسخ متوالية، قبل ان تسنح له الفرصة في النسخة الحالية بعد نتائجه اللافتة وفوزه في اخر ثلاث مباريات.

وبعد بداية متعثرة امام لوكوموتيف بسقوطه صفر-2 في طشقند، انتفض الوحدة وتجاوز الاتحاد 4-1 في ابوظبي، والريان ذهابا 2-1 في الدوحة وإيابا 4-3.

ويملك الفريق الاماراتي الثلاثاء فرصة لعبور دور المجموعات والثأر من لوكوموتيف الذي فاز عليه في المباريات الثلاث التي أقيمت بينهما في المسابقة وبنتائج كبيرة، حين سحقه 5-صفر و4-1 في النسخة الماضية، و2-صفر في ذهاب النسخة الحالية.

ويمر “العنابي” تحت قيادة مدربه الهولندي هينك تين كات بأفضل أيامه بعدما حقق ايضا ثلاثة انتصارات متوالية في الدوري الاماراتي كان اخرها الجمعة على منافسه التقليدي الجزيرة 3-1، ليتقدم للمركز الخامس ويعزز حظوظه في احتلال مركز يؤهله للمشاركة قاريا في الموسم المقبل.

واستبدل تين كات البرازيلي ليوناردو داسيلفا بعد مرور 56 دقيقة من مباراة الجزيرة لاراحته قبل لقاء لوكوموتيف، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة الاسيوية بسبعة اهداف، منها أربعة قادت فريقه لقلب تأخره 1-3 امام ضيفه الريان الى فوز 4-3 في الجولة الماضية، لم يعجبه القرار وخرج غاضبا.

وقال تين كات “أحب هذا اللاعب (داسيلفا) كثيرا، وهو يحب اللعب، ولا يريد الخروج من الملعب، لكني ادركت انه سيتعرض للضرب في كل كرة سيتسلمها، وخفت عليه من الاصابة، ونحن في حاجة شديدة اليه في مباراة لوكوموتيف التي نحتاج فيها الى نقطة واحدة من أجل التأهل لدور الـ16، واستطعت امتصاص غضبه واقنعته بصحة قراري”.

ويبرز في صفوف الوحدة ايضا مهاجمه الارجنتيني سيباستيان تيغالي متصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 22 هدفا.

وفي المباراة الثانية، يمني الاتحاد النفس بطي صفحة تجريده من لقب كأس ملك السعودية بخسارته أمام التعاون في النهائي الخميس الماضي، ومواصلة صحوته في المسابقة القارية لبلوغ ثمن النهائي.

ويأمل الاتحاد في تكرار فوزه على الريان بعدما أكرم وفادته 5-1 في الجولة الأولى، مستغلا المعنويات المهزوزة للفريق القطري وتضاؤل فرصه بعد تعرضه لثلاث هزائم واكتفائه بفوز وحيد.

Advertisements

وقال قائد الريان رودريغو تاباتا “المباراة في غاية الصعوبة، ولا بديل امامنا فيها سوى الفوز، وفريق اتحاد جدة فريق قوي وجيد، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل الانتصار والحصول على النقاط الثلاث”.

من جهته، قال المهاجم سيباستيان سوريا “قدمنا مستويات جيدة لكن لم يحالفنا التوفيق في كثير من المباريات كنا الاحق بالفوز فيها، ومن المؤكد ان الفوز هو سبيلنا الوحيد للتمسك بالامل حتى الجولة الاخيرة من المشوار”.

وفي المجموعة الأولى، يسعى النصر السعودي إلى مواصلة صحوته وانتصاراته عندما يستضيف الوصل الإماراتي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يحتاج ذوب آهن أصفهان الإيراني إلى نقطة واحدة لحسم البطاقة الأولى إلى الدور المقبل عندما يحل ضيفا على الزوراء العراقي.

ويتصدر ذوب آهن الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط أمام و6 نقاط أمام الزوراء.

ويأمل النصر في قطع شوط كبير نحو الدور الثاني إن لم يكن حسمه الثلاثاء في حال تعادل ذوب آهن والزوراء لانه يتفوق على الفريق العراقي في المواجهتين المباشرتين.

ويرصد النصر الفوز أيضا لرد اعتباره أمام الوصل الذي تغلب عليه 1-صفر في الجولة الأولى. ورغم خروج الفريق من مسابقة كأس الملك بعد الخسارة أمام الاتحاد في نصف النهائي إلا أنه يعتبر حالياً في أفضل حالاته المعنوية لاسيما بعد أن عادت له صدارة الدوري التي يأمل في المحافظة عليها حتى التتويج باللقب.

في المقابل، يخوض الوصل المباراة بشعار تجنب الخسارة التي ستعني وداعه رسميا البطولة.

واستعاد الوصل خدمات هدافه البرازيلي فابيو دي ليما بعدما غاب عن مباراتي ذوب اهن بعد طرده امام الزوراء في الجولة الثانية، حيث سيشكل مع مواطنيه كايو كانيدو ورونالدو مينديز نقطة الثقل في الفريق الاماراتي.

واستعد الوصل لمباراة النصر بفوزه في اخر مباراتين في الدوري على الجزيرة 3-1 وعجمان 2-1.

وقال المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بعد مباراة عجمان “الفوز كان مهما جدا قبل لقاء النصر، لكن يجب ان نعرف اننا سنواجه في الرياض فريقا مختلفا، ويملك امكانات كبيرة، ومع اكتمال صفوفنا سنحاول تجنب الخسارة هناك التي ستعني خروجنا من البطولة”.

وفي المجموعة ذاتها، يتشبث الزوراء باخر فرصة لانقاذ مشواره في المسابقة عندما يستقبل ذوب اهن الايراني على استاد كربلاء.

واكتفى الزوراء بنقطة واحدة في لقاء الذهاب الذي انتهى سلبا في مدينة اصفهان الايرانية.

ويعاني الزوراء في مواجهة الغد من غياب ثلاثة من ابرز عناصر خطه الدفاعي هم السوري حسين جويد للاصابة ومصطفى محمد وصفاء هادي بسبب الايقاف.

ولم يخف مدرب الزوراء حكيم شاكر، حجم صعوبة مهمة فريقه الذي بات على اعتاب انعطافة حاسمة في مشواره بالمسابقة “لم يعد امامنا سوى تحقيق نتيجة ايجابية تبقينا في دائرة الصراع، الوصول الى الدور الثاني يتطلب منا الفوز غدا”.

ويواجه الزوراء ازمة فنية محليا بسبب نتائجه المتواضعة في مسابقة الدوري اخرها خسارته من الكرخ (0-1) التي دفعت ادارة النادي لمعاقبة اللاعبين ماليا وخصم خمسة بالمئة من مبالغ تعاقداتهم استجابة لتوصيات المدرب.