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تعرف على طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ، عن طبيعة إصابة نجم فريقه محمد صلاح ومدة غيابه، خلال المؤتمر الصحفي، الجاري الآن، قبل مباراة الريدز غدًا أمام في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

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وقال «كلوب» عن طبيعة إصابة «صلاح»: «إنه ارتجاج في المخ، لذا لن يسمح له بالمشاركة، لا يمكننا فعل ذلك»، فيما استطرد: «هو يشعر أنه بخير، ولكنه ليس في حالة جيدة بما يكفي من وجهة النظر الطبية».

وأضاف الألماني: «هذا كل شئ، هو حزين وكل شئ، ولكن لا يمكننا فعل ذلك».

وعن مدة غياب اللاعب، أكد «كلوب» أن المصري سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة الفريق الأخيرة في أمام ولفرهامبتون، الأحد القادم، إذ سيغيب فقط لبضعة أيام وعن مباراة برشلونة.

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