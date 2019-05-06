شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن طبيعة إصابة نجم فريقه محمد صلاح ومدة غيابه، خلال المؤتمر الصحفي، الجاري الآن، قبل مباراة الريدز غدًا أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وقال «كلوب» عن طبيعة إصابة «صلاح»: «إنه ارتجاج في المخ، لذا لن يسمح له بالمشاركة، لا يمكننا فعل ذلك»، فيما استطرد: «هو يشعر أنه بخير، ولكنه ليس في حالة جيدة بما يكفي من وجهة النظر الطبية».
وأضاف الألماني: «هذا كل شئ، هو حزين وكل شئ، ولكن لا يمكننا فعل ذلك».
وعن مدة غياب اللاعب، أكد «كلوب» أن المصري سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون، الأحد القادم، إذ سيغيب فقط لبضعة أيام وعن مباراة برشلونة.
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