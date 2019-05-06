شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كلوب» يعلن غياب «صلاح» عن مباراة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، غياب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة برشلونة، الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو» أن «كلوب» أكد للصحافة الإسبانية غياب «صلاح» عن مباراة غد أمام برشلونة.

وكان «صلاح» قد تعرض لإصابة قوية في رأسه أثناء مباراة فريقه أمام نيوكاسل، السبت الماضي، بعد تدخل مع حارس مرمى الماكبيس، خرج على إثرها مستبدلًا.

ولم يكشف المدرب الألماني عن مدة غياب النجم المصري عن الملاعب، كما أعلن غياب روبيرتو فيرمينيو عن مباراة برشلونة كذلك، قائلًا، خلال المؤتمر الصحفي، الجاري الآن: «محمد صلاح وفيرمينيو كلاهما ليسا متاحان للمباراة».