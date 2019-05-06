شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: لا أفكر في سيناريو سلبي بمباراة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة شديدة اللهجة إلى من يريدون رؤية فشل الريدز في حصد لقبي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال كلوب- في تصريح لصحيفة «سبورت» الإسبانية: «في البداية عندما جئت إلى ليفربول، أدركت أن هذا النادي يجب أن يفعل ما هو أفضل من الآخرين، يعمل بجد، لذلك سنفعل ذلك بأصعب الطرق، لأن الحظ لن يقف بجانبنا دائمًا».

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وأضاف: «أعرف كيف سنحقق أهدافنا، كل من النادي واللاعبين جاهزون لحصد اللقب وبغض النظر عما سيحدث لنا، سيكون موسمًا ناجحًا، أنا واثق من أن جماهيرنا أيضًا ترى ذلك بهذه الطريقة».

وتابع: «قبل بدء الموسم، تريد أن تكون البطل، وفي اليوم الذي تدرك فيه أنك لا تستطيع أن تحقق ذلك، تكون محبطًا، بالنسبة لنا الهدف هو تحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، واللاعبون فعلوا أكثر مما يمكن أن نطلبه. لا أفكر في سيناريو سلبي لمباراة الثلاثاء، دعونا نلعب ضد برشلونة، نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جدًا، لكن الفوز سيكون أصعب».

وسيحل برشلونة ضيفًا على ليفربول، غدا الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد» في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على ليفربول بنتيجة «3-0» في ملعب كامب نو.