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محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لاعب الشهر في لأول مرة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ، على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر أبريل.

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وأعلنت الرابطة النتيجة، منذ قليل، بينما يترقب عشاق ليفربول التشخيص الأخير لإصابة محمد صلاح لبيان مدى إمكانية مشاركته أمام في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعرضه للإصابة قوية في الرأس في مباراة فريقه الأخيرة أمام نيوكاسل.

وكان محمد صلاح قد شارك في 4 مباريات في البريميرليج خلال شهر أبريل أمام كل من ساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف وهدرسلفيلد، واستطاع خلالها تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ويأتي فوز صلاح بالجائزة لتكن المرة الأولى له هذا الموسم، بعدما فاز بها في ثلاثة مناسبات الموسم الماضي.

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