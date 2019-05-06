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الزمالك يطلب إقامة مباراة نهائي الكونفيدرالية في استاد القاهرة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هنأه خلاله على صعود الفريق الأول لكرة القدم للمباراة النهائية في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ووفقًا للموقع الرسمي للقلعة البيضاء، فإن رئيس الزمالك طلب من وزير الشباب والرياضة خوض مباراة النهائي الأفريقي للكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر لها 26 مايو الجاري، على ملعب استاد القاهرة.

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