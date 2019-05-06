شكرا لقرائتكم لن ننساك يا مايسترو.. الأهلي يحيي الذكرى الـ17 لرحيل صالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل اليوم ذكرى رحيل المايسترو صالح سليم أسطورة القلعة الحمراء، والذى توفى فى 6 من مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث أحيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع فيس بوك، ذكرى رحيله.

وكتبت صفحة الأهلى فى الذكرى الـ17 لرحيل سليم: "تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحى وأسطورتنا " صالح سليم " الـ17. لن ننساك يا مايسترو".

وولد صالح فى 11 سبتمبر عام 1930 فى الدقى، بالجيزة، والتحق بصفوف الناشئين بالأهلى عام 1944 وانتقل إلى صفوف الفريق الأول ولعب به حتى عام 1963، وكانت أول مباراة رسمية له فى أول بطولة دورى رسمية عام 1948 أمام نادى الجالية اليونانية بالإسكندرية.

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كان صالح سليم أساسيا مع الأهلى ومنتخب مصر حتى اعتزاله عام 1967، وحقق 11 بطولة دورى و8 بطولات كأس مصر وكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

وانضم لمنتخب مصر عام 1950، وقاده للتويج بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة، وشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960.

أحرز صالح سليم 101 هدف فى حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها بقميص جراتس النمساوى، و92 هدفاً مع النادى الأهلى فى الدورى والكأس.