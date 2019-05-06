شكرا لقرائتكم بجلباب أبيض وفانوس.. كهربا ونجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بطريقة جديدة ومختلفة احتفل نجوم نادى الزمالك بقدوم شهر رمضان الكريم على طريقتهم الخاصة، تزامنا مع تأهل الفريق لنهائى الكونفدرالية الأفريقية من الملعب الأولمبى بسوسة عقب فوزه على النجم الساحلى بهدف كهربا الوحيد فى مباراتى الذهاب والاياب بنصف النهائى.

كهربا وونشر كهربا وعبد الله جمعة وحميد أحداد صورا كرتونية لهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مرتدين جلباب أبيض وحاملين فانوس رمضان لتهنئة جماهيرهم بالشهر الكريم . Advertisements

حميد

عبد الله جمعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بجلباب أبيض وفانوس.. كهربا ونجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.