شكرا لقرائتكم محمد محمود يعود من ألمانيا بعد جراحة الرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود لاعب الأهلى محمد محمود إلى القاهرة منتصف شهر مايو الجارى، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى مؤخراً فى أحد المستشفيات بألمانيا، حيث سيقوم فور عودته باستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

وغادر محمود القاهرة قبل أيام بعد عودته ثم وصل لألمانيا، لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، ويسير لاعب الأهلى على برنامج علاجى تأهيلى وضعه البروفيسور فايلر الطبيب الجراح الذى أجرى جراحة الصليبى.