46 يوما على انطلاق كأس أمم إفريقيا ويوسف حجى فى الصورة...

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جدة - عمرو شويل أعلنت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن تبقى 46 يوما على انطلاق البطولة، وأشارت الصفحة للرقم 46 وهو مسجل بذكرى طيبة للنجم المغربى يوسف حاجى فى شباك الجزائر بـ"سيمى فاينال" بطولة 2004 هو الهدف رقم 46 للمنتخب المغربى ببطولات أفريقيا.

اللجنة المنظمة لكاس الامم الافريقية

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