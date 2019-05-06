شكرا لقرائتكم خالد الغندور يطالب بتطبيق تقنية الـvar فى نهائى الكونفدرالية.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب لاعب الزمالك الأسبق خالد الغندور، ومقدم برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور الفضائية، بتطبيق تقنية الـvar فى نهائى كأس الكونفيدارلية الأفريقية، بين الزمالك المصرى ونهضة بركان المغربى، والمقرر إقامته يوم 19 مايو الجارى فى المغرب، والعودة فى القاهرة بتاريخ 26 مايو الجارى. وغرد خالد الغندور عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "لابد من تطبيق تقنية الـ var فى نهائى أفريقيا لو عايزين عدالة".

تغريدة خالد الغندور

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