شكرا لقرائتكم غياب محمود وادى عن مواهة حرس الحدود الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد المصرى البورسعيدى جهود مهاجمه الفلسطينى محمود وادى، فى مباراة نظيره فريق حرس الحدود المقبلة فى الدورى العام والتى ستقام على استاد الجيش بالسويس الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الجولة 32 من الدورى العام.

وتعرض وادى لللايقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس ضد بيراميدز والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، حيث أحرز الفلسطينى هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 23 من الشوط الثانى وهو الهف السادس له فى الدورى العام هذا الموسم.