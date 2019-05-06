شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (1) ..أحمد كريمة لـ الخليج 365: لا يجوز إفطار اللاعبين فى رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور، التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. علق كريمة على حكم إفطار لاعبى الكرة فى شهر رمضان الكريم بسبب مشاركاتهم فى المباريات. وقال كريمة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "لا يجوز إفطار اللاعبين فى رمضان والإفطار للسقم والمرض فقط".

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