شكرا لقرائتكم واقعة "البصق" أبعدت كهربا عن المنتخب فى ودية نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر، مفاجأة جديدة، بشأن عدم انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك، لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الماضى الذى خاض خلاله المنتخب مباراتين أمام النيجر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية نيجيريا التى اختبر فيها أجيرى عددا من الوجوه الجديدة.

وقال المصدر، إن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، كان اتخذ قرارا بضم كهربا للفراعنة، إلا أن واقعة بصق اللاعب على بعض الجماهير فى لقاء الزمالك وبترو اتليتكو الانجولى، جعلت المدرب يتراجع عن قراراه.

وتابع أن أجيرى لديه قناعة بقدرات كهربا، لكنه التزام اللاعب واحترافيته ضمن معايير اختيارات اللاعبين فى منتخب مصر.