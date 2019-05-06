محمد محمود يعود من ألمانيا 15 مايو ويستكمل برنامجه العلاجى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود لاعب الأهلى إلى القاهرة منتصف الشهر الجارى، حيث يتواجد اللاعب حالياً فى ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بالرباط الصليبى بعد إجرائه الجراحة مؤخراً. وكان محمد محمود قد عاد إلى القاهرة خلال الفترة الماضية واستمر بها عدة أيام قبل العودة من جديد إلى ألمانيا، لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يسير اللاعب على برنامج علاجى تأهيلى وضعه البروفيسور فايلر الذى أجرى للاعب جراحة الصليبى.

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