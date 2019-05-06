سوبر كورة يكشف سبب ابتعاد كهربا عن المنتخب بمعسكر مارس الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر مفاجأة جديدة، بشأن عدم انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك، لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الماضى الذى خاض خلاله مباراتين أمام النيجر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية نيجيريا، والتى اختبر فيها أجيرى عددا من الوجوه الجديدة. لمعرفة سبب عدم انضمام كهربا للمنتخب اضغط هنا..

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