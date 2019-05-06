شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يكرم علياء عزمى بعد الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى حمودة رئيس اتحاد الهوكى على استضافة علياء عزمى نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة بمقر الاتحاد خلال اليومين المقبلين بعد فوزها بهذا المنصب مؤخرا من أجل تكريمها وإهدائها درع الاتحاد .

وقال حمودة إن الاتحاد المصرى هو من قام بترشيح علياء عزمى فى الانتخابات الأخيرة التى أقيمت الجمعة الماضية بأحد فنادق القاهرة لما تمتلكه من سيرة ذاتية قوية .

يذكر أن علياء عزمى كانت عضو مجلس إدارة سابقة فى اتحاد الهوكى .