شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد جهود محمود وادى أمام الحرس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد النادى المصرى لاعبه الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق، فى المباراة المقبلة بالدوري والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر اقامتها على ستاد الجيش بالسويس الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدورى.

ويغيب وادى عن المباراة المقبلة بعد حصوله على الانذار الثالث خلال مباراة أمس أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل لهدف لكل فريق ، ونجح خلالها وادي في احراز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الثاني رافعاً رصيده من الأهداف مع المصري بالدوري العام هذا الموسم الى ستة أهداف.