شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ استعداداته لسموحة غداً..ولاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النادي الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غداً الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، وذلك استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد الفوز أمس على النجوم في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت أمس الأحد، فيما يعقد مارتن لاسارتي جلسة جديدة مع جهازه المعاون غدا الثلاثاء، من أجل التحضير لمباراة سموحة، وتشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم.