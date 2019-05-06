شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الزمالك على الاحتفال بقدوم شهر رمضان على طريقتهم الخاصة عقب النجاح فى التأهل إلى نهائى الكونفدرالية الإفريقية عبر بوابة النجم الساحلى التونسى بنتيجة 1 /0 فى مجموع لقاءي نصف النهائى . وقام الثلاثى محمود عبد المنعم " كهربا " و عبد الله جمعة والمغربى حميد أحداد بنشر صور كرتونية لهم عبر صفحاتهم الشخصية على انستجرام مرتدين جلباب أبيض وحاملين فانوس رمضان لتهنئة جماهيرهم بالشهر الكريم . ويرصد الخليج 365 صور توضح احتفال ثلاثى الزمالك بشهر رمضان عقب التأهل الأفريقى فى الصور التالية : Advertisements

كهربا

حميد أحداد

عبد الله جمعة

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