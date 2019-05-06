شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الزمالك أمام النجم تعيد حلم التتويج الأفريقي الغائب منذ 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل مثير استطاع نادى الزمالك أن يحافظ عليه أمام النجم الساحلى التونسى فى المباراة التى جمعتهما أمس بسوسة فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل فرسان ميت عقبة بمجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام النجم إلى الدور النهائى من البطولة.

ويواجه أبناء القلعة البيضاء فريق نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية للبطولة، وكان بطل المغرب قد تأهل بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

يحل الزمالك ضيفًا على نهضة البركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية فى 19 مايو الجارى، قبل أن يلتقى الفريقان مجددًا فى مصر 26 من الشهر نفسه.

نتيجة الزمالك تضع الأبيض فى مهمة صعبة

الزمالك سيكون فى مهمة صعبة أمام نظيره المغربى فى المباراة النهائية، ويفتقد الأبيض لجهود حارسه المخضرم محمود عبد الرحيم جنش والذى تعرض للطرد فى مباراة النجم الساحلى، ليكون الأبيض مضطراً للاعتماد على عماد السيد أمام نهضة بركان.

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المجد الأفريقى غائب عن القلعة البيضاء منذ 2002

لم يتذوق أبناء ميت عقبة طعم الأمجاد الأفريقية منذ 17 عاماً عندما تمكن الفريق الأبيض من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبياً مع الرجاء المغربي قبل أن يتوج على استاد القاهرة بهدف تامر عبد الحميد.