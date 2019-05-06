شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة هذا الموسم.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـفارق 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق النادى الأهلى على غريمه التقليدى الزمالك فى معركة صدارة الدورى العام بسبع نقاط كاملة للمرة الأولى منذ انطلاق مسابقة الدورى العام الموسم الحالى .

الأهلى تقدم للمركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة التى سيطر عليها نادى الزمالك أغلب الوقت منذ انطلاق الموسم الجارى، وخاض المارد الأحمر 29 مباراة منذ بداية الدورى، فاز فى 21 وخسر أربع مباريات وتعادل فى مثلها .

سجل لاعبو القلعة الحمراء 48 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 18 هدفاً، ويمتلك الأهلى وفقاً لهذه الأرقام أقوى خط دفاع فى مسابقة الدورى العام، التى يحتل صدارتها برصيد 67 نقطة .

Advertisements

وعلى الجانب الآخر، تراجع نادى الزمالك إلى المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة، ليتسع الفارق بين أبناء ميت عقبة ومختار التتش إلى سبع نقاط لأول مرة .

وخاض الزمالك 27 مباراة فى الدورى حتى الآن، فاز الأبيض فى 18 وخسر ثلاث مباريات، وتعادل الزمالك فى 6 أخرى، وسجل لاعبو القلعة البيضاء 54 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.

وكانت مباراة القمة التى جمعت الفريقين فى الدور الأول للمسابقة المحلية والتى استضافها ملعب برج العرب قد انتهت بالتعادل السلبى.