شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيى ذكرى رحيل المايسترو صالح سليم: "الأب الروحى.. لن ننساك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك على إحياء ذكرى رحيل "المايسترو" صالح سليم أحد رؤساء وأساطير القلعة الحمراء البارزين، والذى توفى فى السادس من مايو عام 2002 عن عمر 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكتبت صفحة الأهلى، "تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحى وأسطورتنا صالح سليم الـ 17. لن ننساك يا مايسترو".

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ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 بالدقى بمحافظة الجيزة، التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 وانتقل في نفس العام لصفوف الفريق الأول حيث لعب بالفريق الأول حتى عام 1963، لعب المايسترو أول مباراة رسمية له مع المارد الأحمر في أول بطولة دوري رسمية عام 1948 أمام نادي الجالية اليونانية بالإسكندرية.

كان صالح سليم دائماً من ضمن القائمة الأساسية للنادي الأهلي والمنتخب المصري حتى اعتزاله عام 1967، استطاع المايسترو أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948، كذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

على المستوى الدولى انضم صالح سليم إلى منتخب مصر عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 ب القاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية ب روما عام 1960.

سجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.