يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم 6-5-2019 في دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم الاثنين 6 مايو 2019 في اطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدوري ابطال اسيا، فريق أهلي جدة يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف فريق السد القطرى الذى يتصدر المجموعة في الجولة الماضية بعد فوزه على فريق برسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف، بينما فريق السد القطري الذى يحتل أول المجموعة برصيد 7 نقاط كما استطاع الفوز بلقب الدوري القطري

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مباراة الاهلي السعودي والسد القطري سوف تقام اليوم الاثنين 6 مايو 2019، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية و قطر، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الامارات.

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مباراة الاهلي السعودي والسد القطري سوف تذاع حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، على قناة beIN SPORTS HD 1 و قناة الكأس 3 HD و سوف يعلق على المباراة المعلق رؤوف خليف – خليل البلوشي.