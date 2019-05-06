محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" بالدوري الانجليزي من رابطة المحترفين

كتب - مروان عصام
أعلن نادي ليفربول تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة "لاعب الشهر" فى الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج" من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.
وتفوق محمد صلاح، فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي عن شهر أبريل الماضى من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، على لوكاس دين، أيوزى بيريز، سيرجيو ريكو، جيمى فاردى وبرناردو سيلفا.
وسجل محمد أربعة أهداف فى 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز خلال شهر أبريل، ما ساعد فى الحفاظ على آمال تحقيق اللقب لـ"الريدز".
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