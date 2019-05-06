رسميا.. كلوب يؤكد غياب صلاح عن موقعة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، غياب الدولي المصري محمد صلاح، عن مباراة الفريق أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أكد "الخليج 365" في وقت سابق أن محمد صلاح لن يتواجد في مباراة ليفربول وبرشلونة بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل من هنا).

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء محمولًا على نقالة.

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وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليفربول وبرشلونة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد "صلاح لن يكون متاحا لمباراة برشلونة، كذلك فيرمينو".

وأضاف "صلاح غير متاح للعب في المباراة، هو بحالة جيدة، لكنه ليس مؤهلا بالشكل الكافي لخوض المباراة من وجهة النظر الطبية".

وصرح "صلاح عانى من إرتجاج، لذلك لن يُسمح له باللعب، لا نستطيع فعل ذلك، لكنه سيتواجد في مباراة الأحد أمام ولفرهامبتون بالبريميرليج".

واختتم "نحتاج لتسجيل 4 أهداف، وسوف نفتقد لصلاح وفيرمينو، ثنائي من أفضل المهاجمين في العالم، هذا يجعل الحياة ليست سهلة بالنسبة لنا".