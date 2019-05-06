صلاح يحصد جائزة جديدة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر إبريل بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين "PFA"، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الريدز الشهر الماضي.
صلاح سجل أربعة أهداف وصنع هدفين خلال شهر إبريل أمام كل من ساوثهامتبون وتشيلسي وكارديف سيتي وهدرسفيلد، ليسمح لفريقه بالاستمرار في المنافسة على لقب بريميرليج حتى الجولة الأخيرة.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 94 نقطة من 37 مباراة، ويأمل أي تعثر لمانشستر سيتي في المباراتين المقبلتين له في الدوري، من أجل انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ 29 عامًا.
وحصد صلاح الجائزة بعد تفوقه على كل من بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، سيرجيو ريكو حارس فولهام، أيوزي بيريز لاعب نيوكاسل ولوكاس دينيه لاعب إيفرتون.
ويقود صاحب الـ26 عامًا فريقه ليفربول يوم الأحد المقبل ضد وولفرهامبتون في ملعب آنفيلد معقل الريدز في مباراة الجولة الأخيرة، والتي تشهد مواجهة مانشستر سيتي لمضيفه برايتون في نفس التوقيت.
يُذكر أن محمد صلاح يتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا، ويأتي خلفه زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ولكل منهما 20 هدفًا.
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