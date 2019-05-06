الأهلي يدرس إقامة معسكر خارجي.. وعاشور جاهز لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري، بسبب أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، إن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدًا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على كافة التفاصيل الخاصة به قريبًا، سواء فيما يتعلق بموعده أو مكانه.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري، سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق".

من جانبه، تأكدت جاهزية حسام عاشور لاعب وسط الفريق لمواجهة سموحة القادمة المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وأوضح الجهاز الفني للأهلي أنه سيتم الاطمئنان على حالة اللاعب الذي يعاني من نزلة برد خلال اليومين الماضيين، من أجل الدفع به في المران الجماعي غدا الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبي.

وأشار إلى أن حالة اللاعب أصبحت مستقرة للغاية، وأنه سيكون جاهزا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، ليكون تحت تصرف لاسارتي في المرحلة المقبلة.

ويعقد لاسارتي جلسة جديدة مع جهازه المعاون غدا الثلاثاء من أجل التحضير جديًا لمباراة سموحة والحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدفين دون رد.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين.

يذكر أن الأهلي انفرد بصدارة الدوري رافعا رصيده إلى 67 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي سموحة بقيادة مدربه حسام حسن في المرتبة الـ12 برصيد 35 نقطة من 31 لقاء.