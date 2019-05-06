استاد القاهرة يوضح لمصراوي موقفه من استضافة نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، عدم إمكانية استضافة الاستاد لمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة البركان المغربي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ونهضة البركان إياب نهائي الكونفيدرالية في مصر يوم 25 مايو الجاري.

رئيس الزمالك خرج بتصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم" وطلب إقامة مباراة الإياب والتي ستشهد مراسم التتويج بملعب استاد القاهرة الدولي.

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وقال علي درويش في تصريحات لـ"الخليج 365" "لا يمكن لاستاد القاهرة أن يستضيف نهائي الكونفيدرالية، الاستاد في المرحلة الأخيرة من التجهيزات".

وتابع "أرض الملعب جاهزة، لكن هناك أعمال أخرى تتم بالملعب ومحيطة تجعل عدم قدرة الملعب على استضافة هذا الحدث في الوقت الحالي".

واستمر "يتم حاليا تركيب الكراسي بالمدرجات، بجانب العمل على تشطيبات غرف خلع الملابس، واجهة استاد القاهرة يتم الانتهاء من كل الأمور الخاصة بها".

ويعد استاد القاهرة هو الملعب الرئيسي لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر في الفترة بين 21 يونيو الى 19 يوليو.