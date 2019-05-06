بالصور.. بعثة برشلونة تشد رحالها إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سافرت بعثة برشلونة الإسباني إلى مدينة ليفربول بإنجلترا، استعدادًا لمواجهة الريدز في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء على ملعب آنفيلد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة على ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو"، ليضع البارسا قدمًا في المباراة النهائية لتشامبيونز ليج للمرة الأولى منذ عام 2015.

وضمت بعثة البارسا جميع لاعبي الفريق الكتالوني، باستثناء الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بخسارة فريقه (2-0).

يُذكر أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول سيغيب عن موقعة الثلاثاء بعد تعرضه للإصابة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة (3-2) يوم السبت.